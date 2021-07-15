Европейская комиссия поддержала распределение более 3 млн доз вакцин для стран, которые не являются членами Европейского Союза. Об этом отметили в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Этот процесс происходит с помощью Механизма гражданской защиты ЕС. Комиссия выделит Украине 500 тыс. доз из Дании и 100 тыс. 800 доз — из Румынии.

— Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 млн вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность, — заявил комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарич.

Также дополнительные дозы получит:

Албания — 280 тыс. доз;

Бутан — 139 тыс. доз;

Босния и Герцеговина — 250 тыс. доз;

Косово — 250 тыс. доз;

Северная Македония — 250 тыс. доз;

Тайвань — 10 тыс. доз;

Тунис — 50,4 тыс. доз.

Комиссия взяла на себя координацию и оплату до 75% затрат на транспортировку помощи.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, до конца лета Украина должна получить как минимум 9 млн доз вакцин от коронавируса. В страну должны доставить 2 млн вакцин Moderna, которые еще не использовались в стране. Также в июле должен поступить миллион доз вакцины Pfizer и 5,32 млн доз CoronaVac.

Источник: European Commission