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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Дельта или нет: какая в Украине ситуация с мутацией Covid-19 и как ее будут выявлять

коронавірус, карантин

В Украине продолжают изучать образцы людей с подозрением на коронавирус, чтобы выявить индийский штамм (Дельта).

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Мы и не останавливались. Мы также развиваем свои внутренние мощности для секвенирования. Состоялись торги, и в ближайшее время, до конца июля, уже будет поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья, уже сейчас у нас будет на три месяца расходных материалов для того, чтобы мы проводили генетическое секвенирование, — отметил Виктор Ляшко.

Также в Украину планируют закупить ПЦР-тесты, которые выявляют исключительно Дельта-штамм.

— Это будет наш дополнительный анализ, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец — Дельта это или нет. Это для того, чтобы отслеживать уровень циркуляции этого штамма на территории нашей страны, — добавил министр.

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Сейчас в стране ожидают результаты еще одной партии анализов.

— Мы мониторим и партиями передаем образцы. В ближайшее время ожидаем результаты с новой крупной партии. Как только они появятся, Центр общественного здоровья сообщит результаты, — уточнил он.

Индийский штамм коронавируса (Дельта) считают более опасным из-за его способности активнее распространяться и чаще вызывать тяжелое течение болезни. Случаи мутации обнаружили и в Украине.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pixabay

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