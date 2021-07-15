Кабинет министров в Украине утвердил новые тарифы на трансплантацию органов. Такие операции подорожали. Однако для пациентов ничего не меняется, ведь если трансплантация в рамках пилотного проекта для украинцев — она бесплатная.

Об этом сообщила журналист Ирина Заславец в социальных сетях. По ее словам, новые тарифы означают, что медучреждения будут получать больше средств от государства за выполнение операций.

Таким образом они не только будут покрывать себестоимость трансплантаций, но и позволят больницам вкладывать средства в развитие, обучение специалистов и закупку оборудования.

— Это хороший финансовый стимул для руководителей больниц еще активнее включаться в процесс. За ним стоит увеличение количества трансплантаций в Украине и уменьшение затрат на лечение наших граждан за рубежом, — отметила Заславец.

Она добавила, что несмотря на повышение тарифа, операции в Украине остаются намного дешевле, чем за рубежом. Например, в Беларуси трансплантация печени для украинцев стоит 3 млн 561 тыс. грн, а почки — 1 млн 811 тыс. грн.

В прошлом году Украина направила на лечение за рубежом 408 пациентов на сумму 1 млрд 90 млн грн.

Новые тарифы на трансплантацию в Украине:

почка: от родственника — 788 тыс. грн./ было 323 тыс. грн, посмертно — 801 тыс. грн./ было 397 тыс. грн;

печень: от родственника — 1 млн 579 тыс. грн./ было 855 тыс. грн, посмертно — 1 млн 428 тыс. грн./ было 929 тыс. грн;

костный мозг от неродственного донора — 2 млн. 484 тыс. грн. / было 1 млн 360 тыс. грн.

В Украине запустили пилотный проект в рамках которого с января по июнь 2021 года состоялось 126 трансплантаций. А именно: одна пересадка сердца, 93 – почек, в том числе 53 от живого донора и 22 печени, в том числе 13 посмертных.

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Источник: Ирина Заславец