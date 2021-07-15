По состоянию на 15 июля 2021 года в Киеве обнаружили 177 новых случаев коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.
Кто заболел за сутки:
- 98 женщин — от 18 до 92 лет;
- 68 мужчин — от 19 до 81 года
- пять девочек — от 3 до 14 лет;
- шесть мальчиков — от 3 до 16 лет.
За время пандемии в столице — 216 211 случаев болезни.
В течение суток от вируса умерли три человека, в целом — 5 212.
Выздоровели за день 154 жителя города, в течение пандемии — 207 100.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (40), Соломенском (35) и Днепровском (26) районах города.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.