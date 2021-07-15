В Украине будет ухудшение ситуации с заболеваемостью, ведь такая тенденция наблюдается во всем мире из-за распространения новых штаммов Covid-19.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

— После завершения каникулярной отпускной кампании в более чем 60% населения, украинцы будут возвращаться домой. Учитывая инкубационный период штамма Дельта 3-5 суток, увеличение количества больных можно ожидать в конце августа или в начале сентября, — отметил он.

Поэтому сейчас Министерство здравоохранения рассматривает возможность необходимости тестирования всех людей, которые въезжают в Украину.

— Необходимо проводить тестирование всех людей, которые приезжают из стран, где зафиксирован хотя бы один случай штамма Дельта и Лямбда, — добавил он.

По словам Рубана, эти мутации опаснее, агрессивнее и вызывают осложнения. Они поражают все слои населения, в том числе детей и подростков.

Сейчас Минздрав определил, что Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности. Поэтому решения по тестированиям и другим мерам будут принимать после регистрации случаев заболевания.

По состоянию на 15 июля коронавирус в Украине зафиксировали у 623 человек. По сравнению с другими днями, количество больных постепенно растет. За сутки умерло 20 человек, а выздороветь удалось 589 людям.

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