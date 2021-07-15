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Людмила Грубник |

Почти все вакцины работают против Дельта-штамма коронавируса — Комисаренко

вакцинація

Почти все вакцины от коронавируса, в частности те, которые сейчас используются в Украине, можно считать эффективными против индийского варианта (Дельта).

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко.

— Почти все вакцины, которые аккредитованы и признаны ВОЗ, помогают, в частности против штамма Дельта. Конечно, они помогают немного меньше, чем против первичного штамма, — отметил Сергей Комиссаренко.

По его словам, вариант Дельта отличается от “дикого” коронавируса 13 мутациями, но все равно вакцины будут работать против него.

В будущем ученые будут оптимизировать свои препараты. Легче всего это сделать производителям м-РНК вакцин — Pfizer и Moderna, добавляет эксперт.

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В Украине обнаружили случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса (Дельта). Вариант считают более опасным из-за способности активно распространяться и провоцировать более тяжелое течение заболевания.

Поэтому эксперты призывают делать прививки, чтобы эпидситуация на планете не ухудшалась.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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