Теперь украинцы, записываясь на вакцинацию через сайт сервиса helsi.me, смогут получить специальный промокод со скидкой 20%, чтобы поехать на прививку против ковида.

— Ми начинаем социальную инициативу #ЇдьТаВакцинуйся, которая является важным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни, — прокомментировал событие менеджер по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Артем Панченко.

По его словам, совместная инициатива работает в пяти городах Украины. А именно в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье и Львове.

— Доехать в центры массовой вакцинации общественным транспортом может быть утомительным в летнюю жару. Поэтому надеемся, что промокод пригодится всем, кто планирует получить прививку, — уверен СЕО-специалист helsi.me Евгений Донец.

Как это работает

Чтобы получить промокод на поездку, нужно записаться на прививку через сервис helsi.me на удобную дату и время в пункт вакцинации. Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении. Чтобы получить промокод, необходимо отправить его скрин в чат сервиса helsi.me на Facebook.

Промокоды ограничены местом посадки и высадки в центрах вакцинации, которые указаны на сайте helsi.me.

Источник: helsi.me, uber