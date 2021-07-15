В мире все еще довольно высок процент людей, которые отказываются от прививки против Covid-19, поскольку не верят в безопасность и эффективность одобренных вакцин.

В этом смысле масла в огонь подливают периодические сообщения о побочных эффектах после Covid-уколов. И хотя такие случаи крайне редки, они все же производят сильное впечатление на особо мнительных людей.

По этой и не только причине исследование и изучение действующих Covid-вакцин не прекращается. Внимание ученых сосредоточено на долгосрочных перспективах в этом вопросе.

По мнению подавляющего большинства исследователей, Covid-вакцины с мРНК, произведенные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, являются одними из самых мощных, которые когда-либо видел мир. Согласно данным клинических испытаний, они более чем на 94% эффективны в предотвращении симптоматических заболеваний. И реальные данные подтверждают этот успех.

И хотя мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna широко и успешно используются в течение полугода, компании-производители в настоящее время активно добиваются одобрения очень строгого и взыскательного Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

— Нужно продемонстрировать, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски, и что продукт может быть эффективным, — отмечает специалист по биоэтике Penn Medicine Холли Фернандес Линч.

Поскольку вакцины вводятся здоровым людям, а не тем, кто уже болен Covid-19, FDA применило более жесткий стандарт, требуя больше данных о безопасности и эффективности вакцин против Covid-19.

Эксперты из Пенсильвании не только пристально следят за нормативными шагами и механизмами отчетности, задействованными при оценке безопасности вакцин, но и проводят свои собственные исследования, чтобы оценить иммунный ответ, который вызывают вакцины.

На данный момент перспективы кажутся многообещающими, и тщательные исследования будут продолжать предоставлять доказательства, которые помогут защитить общественное здоровье и обеспечить доверие к вакцинам в ближайшие месяцы и годы.