Минздрав озвучил симптомы после вакцинации от коронавируса, в случае фиксирования которых следует обращаться к врачу.

На определенные реакции организма не нужно закрывать глаза, это может грозить осложнениями.

Опасные симптомы после прививки:

судороги;

потеря сознания;

рвота;

сыпь на теле;

сильная боль;

температура выше 38°;

спутанность речи.

В то же время есть ряд симптомов, которые довольно распространенные и нормальные.

Возможные реакции на вакцинацию:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница;

головокружение.

В ведомстве советуют следить за своим состоянием, не сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пить самостоятельно антибиотики.

Вакцинация против коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. За этот период в стране сделали более 2,4 млн уколов.