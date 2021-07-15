Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Опасные и нормальные: к каким симптомам после Covid-укола стоит отнестись серьезно

Опасные и нормальные: к каким симптомам после Covid-укола стоит отнестись серьезно

Минздрав озвучил симптомы после вакцинации от коронавируса, в случае фиксирования которых следует обращаться к врачу.

На определенные реакции организма не нужно закрывать глаза, это может грозить осложнениями.

Опасные симптомы после прививки:

  • судороги;
  • потеря сознания;
  • рвота;
  • сыпь на теле;
  • сильная боль;
  • температура выше 38°;
  • спутанность речи.
Читайте
Повторный курс и обязательная прививка: что будет с Covid-вакцинацией в Украине

В то же время есть ряд симптомов, которые довольно распространенные и нормальные.

Возможные реакции на вакцинацию:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
  • увеличенные лимфатические узлы;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • бессонница;
  • головокружение.

В ведомстве советуют следить за своим состоянием, не сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пить самостоятельно антибиотики.

Вакцинация против коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. За этот период в стране сделали более 2,4 млн уколов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка