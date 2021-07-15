Минздрав озвучил симптомы после вакцинации от коронавируса, в случае фиксирования которых следует обращаться к врачу.
На определенные реакции организма не нужно закрывать глаза, это может грозить осложнениями.
Опасные симптомы после прививки:
- судороги;
- потеря сознания;
- рвота;
- сыпь на теле;
- сильная боль;
- температура выше 38°;
- спутанность речи.
В то же время есть ряд симптомов, которые довольно распространенные и нормальные.
Возможные реакции на вакцинацию:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница;
- головокружение.
В ведомстве советуют следить за своим состоянием, не сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пить самостоятельно антибиотики.
Вакцинация против коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. За этот период в стране сделали более 2,4 млн уколов.