В Минздраве не исключают введение очередного локдауна в Украине осенью 2021 года, однако сейчас в стране делают все необходимое, чтобы избежать ужесточения мер.

Об этом рассказал глава ведомства Виктор Ляшко. По его словам, это зависит от продолжения соблюдения карантинных норм и массовой вакцинации среди населения.

— Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным, — говорит Виктор Ляшко.

Сейчас важно защитить самые уязвимые группы населения, а именно пожилых людей, которые тяжелее всего переносят болезнь и среди которых риск более сложных последствий выше.

— Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, мы будем оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала, — добавляет министр.

В то же время пока в Украине относительно стабильная ситуация с коронавирусом. Однако она может ухудшиться из-за распространения индийского штамма (Дельта).