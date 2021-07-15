Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 15 июля 2021

В мире по состоянию на 15 июля подтвердили 189,3 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4 млн человек. Из-за распространения штаммов Covid-19 в Украине прогнозируют вспышку заболеваемости в конце августа или начале сентября.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 15 июля подтвердили 623 случая коронавируса. Это означает, что с каждым днем в стране увеличивается количество больных. Выздоровели за сутки – 589 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 20 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (57), Житомирской (33) и Донецкой (32) областях.

По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, в Украине будет ухудшение ситуации с заболеваемостью, ведь такая тенденция наблюдается во всем мире из-за распространения новых штаммов Covid-19.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (57 тыс.), Индонезии (54 тыс.), и Великобритании (42 тыс.) По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Бразилия, Индонезия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Великобритании, Испании и России. Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 14 позицию.

Начало третьей волны пандемии и рекордная смертность в России: Covid-новости 15 июля / 2 фотографии

Власти Бельгии применяют жесткие меры в виде немалых штрафов за отсутствие документов, подтверждающих удовлетворительное состояние здоровья человека. Это связано со значительным увеличением заболеваемости Covid-19.

В России за сутки 791 человек скончался от коронавируса. Рекордное количество смертей фиксируют третий день подряд.

В Нидерландах за последние сутки сообщили о более 11 тыс. новых заражений коронавирусом. Это самый большой показатель с декабря 2020 года.

Среди участников Олимпийских игр в Токио, которые прибыли в Японию, выявили случай заражения коронавирусом. Спортсмен, перед получением положительного теста на вирус, проходил обязательную самоизоляцию.

В ВОЗ сообщили, что мир находится на пороге третьей волны коронавируса. Сейчас штамм Дельта зафиксировали уже в более 111 странах. Поэтому в организации ожидают, что этот вариант в ближайшее время станет доминантным во всем мире.