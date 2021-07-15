Мануальные терапевты, а в народе “костоправы” становятся популярнее среди украинцев. Ведь некоторые люди думают, что боли в спине — это сразу сигнал для того, чтобы их полечили руками.

Однако следует понимать, что не всегда с такими проблемами можно обращаться к мануальному терапевту. Некоторые процедуры могут наоборот ухудшить состояние пациента.

Поэтому Факты ICTV расскажут подробнее о мануальных терапевтах, чем они занимаются, в каких именно случаях к ним следует обращаться и как выбрать квалифицированного врача.

Кто такой мануальный терапевт

Мануальный терапевт — это в первую очередь человек, имеющий высшее медицинское образование — врач. Он занимается лечением тела человека, то есть опорно-двигательного аппарата (мышц, костей) и различных состояний и заболеваний, которые случаются в течение жизни человека, с помощью своих рук, ума, разных техник и дополнительных инструментов.

Нередко мануальную терапию ассоциируют с нетрадиционной медициной. Однако ее уже активно используют в неврологии, ортопедии, нейрофизиологии и спортивной медицине.

Эффективно она может сочетаться с лечебными массажами, физиотерапией из-за того, что они усиливают кровообращение в тканях и органах.

Что лечит мануальный терапевт

— Иногда люди думают, что мы лечим все. В основном это различные заболевания опорно-двигательного апарта, начиная от функционального блока в каком-то из сегментов позвоночника (самая частая патология, пациенты говорят “вылетел диск”), мышечных спазмов, заканчивая различными компрессионными синдромами. Перечень болезней очень большой на самом деле, — отметил мануальный терапевт Андрей Момот.

Специалист должен быть компетентным в определенных заболеваниях:

артроз, остеохондроз, ревматизм;

боль спины, шеи, тазобедренных суставов различной этиологии;

артериальная гипертензия;

хронические болезни сердечно-сосудистой системы;

реабилитация после вывихов и переломов;

врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата;

вертеброгенные цервикалгии, торакалгии и люмбоишиалгии, кокцигодинии и прочее.

Когда обращаться к специалисту

— У нас люди обращаются, когда уже “припекло”, но нужно обращаться в первую очередь для профилактики и предотвращения заболевания, — говорит врач.

В случае возникновения сильной боли в зоне позвоночника, опорно-двигательного аппарата, некоторых внутренних органов, систем, следует обратиться к мануальному терапевту или же к другому специалисту, который при необходимости направит вас к первому.

Как подготовиться к приему

Если у человека есть жалобы на боли в спине, то стоит посетить мануального терапевта. Перед визитом к врачу желательно иметь результаты предыдущих обследований, например, УЗИ, рентген, МРТ, КТ позвоночника, выводы невролога или нейрохирурга. Для полной картины можно сделать лабораторные исследования крови и мочи.

Какие есть противопоказания

онкологический процесс;

туберкулезный процесс;

переломы в острой фазе;

послеоперационный период;

острые нарушения кровообращения;

психические расстройства;

артериальная гипертензия;

травмы позвоночного столба;

открытые раны, гнойные поражения кожных покровов.

Стоимость приема

По словам врача, стоимость зависит от города и места приема. Например, в Киеве в среднем консультация мануального терапевта стоит 600 грн.

Как выбрать мануального терапевта

Специалист советует читать отзывы и просматривать результаты работы мануальных терапевтов, чтобы выбрать именно того, кто подходит вам. Стоит помнить, что у “мануальщика” должно быть высшее образование в этой сфере.

По его словам, сейчас существует большое количество “шарлатанов”. Некоторые из них записывают видео с пациентами во время процедур. Там слышен хруст, а на лице пациента — боль и неприятные ощущения, они применяют техники, которые могут навредить здоровью человека. Поэтому к выбору специалиста стоит подходить ответственно.