Мануальные терапевты, а в народе “костоправы” становятся популярнее среди украинцев. Ведь некоторые люди думают, что боли в спине — это сразу сигнал для того, чтобы их полечили руками.
Однако следует понимать, что не всегда с такими проблемами можно обращаться к мануальному терапевту. Некоторые процедуры могут наоборот ухудшить состояние пациента.
Поэтому Факты ICTV расскажут подробнее о мануальных терапевтах, чем они занимаются, в каких именно случаях к ним следует обращаться и как выбрать квалифицированного врача.
Кто такой мануальный терапевт
Мануальный терапевт — это в первую очередь человек, имеющий высшее медицинское образование — врач. Он занимается лечением тела человека, то есть опорно-двигательного аппарата (мышц, костей) и различных состояний и заболеваний, которые случаются в течение жизни человека, с помощью своих рук, ума, разных техник и дополнительных инструментов.
Нередко мануальную терапию ассоциируют с нетрадиционной медициной. Однако ее уже активно используют в неврологии, ортопедии, нейрофизиологии и спортивной медицине.
Эффективно она может сочетаться с лечебными массажами, физиотерапией из-за того, что они усиливают кровообращение в тканях и органах.
Что лечит мануальный терапевт
— Иногда люди думают, что мы лечим все. В основном это различные заболевания опорно-двигательного апарта, начиная от функционального блока в каком-то из сегментов позвоночника (самая частая патология, пациенты говорят “вылетел диск”), мышечных спазмов, заканчивая различными компрессионными синдромами. Перечень болезней очень большой на самом деле, — отметил мануальный терапевт Андрей Момот.
Специалист должен быть компетентным в определенных заболеваниях:
- артроз, остеохондроз, ревматизм;
- боль спины, шеи, тазобедренных суставов различной этиологии;
- артериальная гипертензия;
- хронические болезни сердечно-сосудистой системы;
- реабилитация после вывихов и переломов;
- врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата;
- вертеброгенные цервикалгии, торакалгии и люмбоишиалгии, кокцигодинии и прочее.
Когда обращаться к специалисту
— У нас люди обращаются, когда уже “припекло”, но нужно обращаться в первую очередь для профилактики и предотвращения заболевания, — говорит врач.
В случае возникновения сильной боли в зоне позвоночника, опорно-двигательного аппарата, некоторых внутренних органов, систем, следует обратиться к мануальному терапевту или же к другому специалисту, который при необходимости направит вас к первому.
Как подготовиться к приему
Если у человека есть жалобы на боли в спине, то стоит посетить мануального терапевта. Перед визитом к врачу желательно иметь результаты предыдущих обследований, например, УЗИ, рентген, МРТ, КТ позвоночника, выводы невролога или нейрохирурга. Для полной картины можно сделать лабораторные исследования крови и мочи.
Какие есть противопоказания
- онкологический процесс;
- туберкулезный процесс;
- переломы в острой фазе;
- послеоперационный период;
- острые нарушения кровообращения;
- психические расстройства;
- артериальная гипертензия;
- травмы позвоночного столба;
- открытые раны, гнойные поражения кожных покровов.
Стоимость приема
По словам врача, стоимость зависит от города и места приема. Например, в Киеве в среднем консультация мануального терапевта стоит 600 грн.
Как выбрать мануального терапевта
Специалист советует читать отзывы и просматривать результаты работы мануальных терапевтов, чтобы выбрать именно того, кто подходит вам. Стоит помнить, что у “мануальщика” должно быть высшее образование в этой сфере.
По его словам, сейчас существует большое количество “шарлатанов”. Некоторые из них записывают видео с пациентами во время процедур. Там слышен хруст, а на лице пациента — боль и неприятные ощущения, они применяют техники, которые могут навредить здоровью человека. Поэтому к выбору специалиста стоит подходить ответственно.
— Хруст не всегда означает, что все стало на место и излечились. Манипуляции врача должны быть безболезненными для человека. Боль и страх приводят к рефлекторному спазму мышц и к ухудшению состояния пациента, — сказал Момот.