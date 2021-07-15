Кабинет Министров Украины 14 июля изменил порядок использования Covid-сертификатов. Теперь документ будет действительным 180 дней с момента получения последней дозы вакцины от коронавируса.

Документ свидетельствует о наличии иммунитета и защиты человека от коронавируса благодаря проведению полного курса вакцинации.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

— Защита после любой вакцины – это полгода, поэтому и 180 суток. Возможно, после дополнительного изучения вакцин срок действия сертификата увеличат. Ведь если сравнивать с вакцинами от других болезней, их срок действия достигает от одного до десяти лет, — отметил он.

По его словам, сейчас 180 дней — это установленный минимальный срок, который могут в дальнейшем пересмотреть.

— А что касается действия ПЦР-теста — 72 часа, то при определении срока учитывали инкубационный период. Тест является показателем безопасности человека, — добавил он.

На вопрос, что будет, когда срок действия сертификата истечет, Рубан ответил, что тест на антитела сдавать не нужно. Они не являются основным индикатором защиты, ведь система защиты организма идет на уровне клеточного иммунитета. Сейчас этот вопрос изучают. Если это будет научно обосновано, то срок действия увеличат.

Covid-сертификат даст возможность обеспечить большее количество граждан Украины, иностранцев и людей без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, въездом, транзитным проездом и пребыванием на территории иностранных государств, вместе с ЕС.

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