В будущем украинцев могут по второму разу вакцинировать от коронавируса, но в приоритете, чтобы граждане получили хотя бы один курс прививки.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививки, — уточнил Виктор Ляшко.

По его словам, гражданам, возможно, понадобится повторный курс иммунизации или третья бустерная доза.

При этом Ляшко не дал однозначного ответа на вопрос, возможна ли обязательная вакцинация от коронавируса в Украине.

— Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустыми, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы на случай, если что-то происходит, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться, — ответил министр.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. В стране сделали более 2,4 млн прививок.