Идеальный завтрак для ребенка должен быть полезным и сытным, заряжать его энергией, что позволит быть активным и хорошо учиться.

Родители могут изощряться, пытаясь придумать, что же готовить детям на завтрак, однако это — довольно простой и доступный каждому набор продуктов, уверяет диетолог Татьяна Миколаенко.

— Здоровый завтрак ребенка должен содержать кашу. Это основа первого приема еды. Она дает пользу, энергию, чувство сытости. Кроме того, она хорошо переварится и не вызовет чувство тяжести, когда хочется полежать или поспать, — рассказывает Фактам ICTV Татьяна Миколаенко.

По ее словам, к каше, которая является хорошей углеводной базой, надо добавить белки.

— Идеальным дополнением будет отварное яйцо. Также нужны жиры. Они содержатся в сливочном масле, которое стоит добавить в кашу, — дополняет диетолог.

Подать с этим всем нужно несладкий напиток — чай или компот из ягод либо фруктов, считает специалист.

— Следует приучать детей пить несладкий чай или любой несладкий напиток. При желании это довольно просто сделать, — объясняет эксперт.

Такой вариант завтрака должен быть основой, его можно разнообразить и другими наборами продуктов.

— Можно делать творог со сметаной и ягодами, сырники и запеканки. Иногда можно позволять булочку с маслом или сыром. Но это лишь для разнообразия, — комментирует Татьяна Миколаенко.

Чтобы такой завтрак не надоел ребенку, нужно чередовать основные продукты. Также лучше уточнить, какие продукты нравятся ему больше, а что он не любит.

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— Нужно менять каши: сегодня овсянка, завтра — гречка, послезавтра — булгур. Также можно менять добавки — ягоды, орехи, семена, — объясняет диетолог.

При этом не стоит подавать детям утром сладкие завтраки, например, каши, мюсли, блинчики или оладушки с вареньем, выпечку.

— Такие завтраки не дадут длительного насыщения. Довольно быстро у ребенка снова будет урчать живот. Также они — путь к диабету, — подчеркивает Татьяна Миколаенко.

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Кроме того, каша с яйцом — довольно простой вариант накормить ребенка и для самих родителей. Ведь их можно приготовить еще вечером, а утром просто разогреть.