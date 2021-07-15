15 июля депутаты Верховной Рады 347 голосами приняли за основу законопроект об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Инициаторы законопроекта предлагают установить в опорных учреждениях здравоохранения, где лечат больных коронавирусом, кислородные станции. Благодаря этому больницы будут иметь полную кислородную независимость.

Больницы смогут генерировать кислород из окружающего воздуха по технологии PSA. Он под высоким давлением будет подаваться по всей больнице через централизованную систему трубопроводов от единого генератора.

Для работы кислородной станции нужна лишь одна точка включения в электросеть. Установить ее можно внутри здания больницы.

Кроме того, отмечают нардепы, кислородная станция является экономически значительно более эффективной, поскольку 1 куб. м кислорода из кислородной станции стоит на уровне 1 кВт электроэнергии (до 2 грн).

Столько же кислорода из портативного кислородного генератора стоит около 70 грн. Кислород из баллона с доставкой стоит еще дороже.

Чтобы закупить станции, нардепы предлагают создать две новые бюджетные программы, а финансировать их за счет дополнительных поступлений от налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров.