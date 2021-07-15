Мир находится на начальном этапе третьей волны коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга 14 июля.

По его словам, уже месяц в странах мира фиксируют увеличение количества больных Covid-19 за сутки. После 10 недель стабильной ситуации смертность снова возрастает, а вирус мутирует.

— Вместе с тем, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заболеваний и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны, — отметил он.

Гебрейесус добавил, что сейчас штамм Дельта зафиксировали уже в более чем 111 странах. Поэтому в организации ожидают, что этот вариант в ближайшее время станет доминирующим во всем мире.

По мнению главы ВОЗ, раннюю стадию третьей волны также вызвало неравенство в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили ни одной вакцины, а большинство государств не получили достаточного количества доз.

Благодаря глобальной программе COVAX уже удалось поставить более 100 млн доз вакцин от коронавируса, но этого мало, чтобы обеспечить все страны.

— Для достижения этой цели нам нужны 11 млрд доз. Мы благодарны странам Большой семерки за заявления о том, что они пожертвуют 870 млн доз другим через программу COVAX. Но нужно гораздо больше, — говорит он.

Также Гебрейесус разочарован из-за того, что многие страны рано начали ослаблять карантинные ограничения. Он считает, что это приводит к большему распространению коронавируса.

По прогнозам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, к концу лета на штамм коронавируса Дельта будет приходиться 90% всех случаев инфицирования, распространяющихся в ЕС.

В связи с этим страны должны ускорить программы вакцинации от коронавируса вместе с поставкой доз препаратов.

Источник: ВОЗ