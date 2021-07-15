Крупнейшее в истории международное исследование людей с длительным Covid-19 выявило более 200 симптомов и побудило исследователей обратиться к национальной программе скрининга, которая поможет лучше понять, сколько людей пострадали, и какая поддержка им потребуется.

Научное наблюдение показало, что множество симптомов длительного Covid-19 — от тумана в голове и галлюцинаций до тремора и шума в ушах — охватило десять систем и органов тела. Треть симптомов пациенты испытывали в течение как минимум шести месяцев.

Ученые также призвали к расширению клинических рекомендаций по оценке пациентов с подозрением на длительный Covid-19, помимо сердечно-сосудистых и функциональных тестов легких.

— Многие клиники после Covid-19 сосредоточены на респираторной реабилитации. Это правда, что у многих людей бывает одышка, но у них также есть много других проблем и симптомов, к которым клиники должны применять более целостный подход, — отмечает нейробиолог из Университетского колледжа Лондона Афина Акрами.

Она подчеркнула, что, вероятно, десятки тысяч пациентов с длительным Covid-19 страдают молча, не уверенные, что их симптомы связаны именно с этой инфекцией.

В ходе исследования было опрошено почти 4 тыс. человек с подтвержденным или подозреваемым длительным Covid-19 из 56 стран. Было выявлено 203 симптома, 66 из которых отслеживались в течение семи месяцев.

Наиболее частыми симптомами были утомляемость, недомогание после физических нагрузок (когда здоровье людей ухудшается после физических или умственных нагрузок) и мозговой туман.

Другие эффекты включали зрительные галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальную дисфункцию, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потерю памяти, помутнение зрения, диарею и шум в ушах.

Около 22% людей, принявших участие в опросе, сообщили, что они не могут работать — были уволены, находились в длительном отпуске по болезни или по нетрудоспособности или увольнялись сами из-за болезни. А 45% требовали сокращенного графика работы.