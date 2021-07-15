Всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией в Бельгии заставил власти применить жесткие административные меры в виде немалых штрафов за отсутствие документов, подтверждающих удовлетворительное состояние здоровье человека.

Требуемый документ, который здесь называют “формой пассажирской локации”, должен свидетельствовать, что гражданин или привит против Covid-19, или приобрел антитела вследствие перенесенной болезни, или имеет отрицательный ПЦР-тест.

— Любое лицо, прибывающее в Бельгию без правильно оформленных Covid-документов, подвергается штрафу в 250 евро. Мошенничество карается штрафом в 750 евро. Гораздо более крупные штрафы за выявленные нарушения ожидают и транспортные компании, — пишет бельгийское издание VRT.

Издание также отмечает, что административные взыскания были введены по инициативе органов прокуратуры Бельгии. Причем штрафовать правоохранители будут на месте, по факту выявления нарушения.

В аэропорту Брюсселя уже начали соответствующие целевые проверки с привлечением дополнительных сил местной полиции. Контролю подвергаются как пассажиры, прибывшие из-за пределов ЕС в Шенгенскую зону, так и туристы внутренних авиарейсов.

По данным сайта Worldometer, в мире по состоянию на утро 14 июля зафиксировали свыше 188 млн случаев заражения Covid-19, из них около четырех млн — летальные, выздоровели более 170 млн человек.

Источник: VRT