В Украине запретили продавать лекарственные средства детям до 14 лет. Соответствующий проект закона О внесении изменений в статью 21 Закона Украины О лекарственных средствах приняла Верховная Рада.

Решение поддержал 341 народный депутат.

Прийнято Закон “Про внесення змін до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів дітям” #ЗП5122 pic.twitter.com/TfvVPXx7fe — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 15, 2021

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его целью является установление на уровне закона запрета на продажу (реализацию, отпуск) лицам в возрасте до 14 лет, лекарственных средств аптечными учреждениями нашего государства.

Основная задача — исключить неконтролируемое потребление медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, которые отличаются от прямого назначения продукта.

Авторы закона отметили, что в Украине происходит неконтролируемый отпуск лекарств, эту ситуацию необходимо исправлять.

После того как закон вступит в силу, в случае сомнения относительно возраста покупателя, аптекари могут требовать предъявить документ, который его удостоверяет.

Уже неоднократно в Украине дети травились лекарствами. Например, недавно в Сумах 16-летняя девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Ее госпитализировали в реанимацию с острым медикаментозным отравлением.

Еще один случай — две школьницы из лицея Гармония в Боярке отравились лекарственным препаратом Дротаверин. Девушки посмотрели видео в соцсетях и выпили 40 таблеток лекарств. Одна из них погибла.