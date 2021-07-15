Когда в Харьковскую область доставили одну из партий Covid-вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, выяснилось, что датчик показывал отклонение от рекомендованного производителем температурного режима. По информации МОЗ Украины, данная поставка была возвращена на склад ГП Укрмедпостач.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, в настоящее время образцы из забракованной партии проходят проверку в аккредитованном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

Наряду с этим МОЗ будет проведена еще одна ревизия по соблюдению температурного режима на всем пути следования вакцины.

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Путь следования вакцины представляет собой цепочку в несколько этапов. Сначала груз из национального склада перегружают в боксы, установленные в кузове автомобилей, затем отгружают на региональный склад, с которого медицинские работники забирают вакцины в специальных сумках-холодильниках.

На протяжении всего этого маршрута вакцина, после ее размораживания, должна быть сохранена при температуре от 2 до 8°C, в том числе и в кузове автомобиля.

Соблюдение температурных требований, определенных производителем, при хранении и транспортировке вакцин в различных режимах, является одной из основных составляющих сохранения качества продукта на всех этапах его поступления к пациенту. Требования и механизмы соблюдения этих условий утверждены соответствующими приказами МОЗ Украины, гармонизированными с международными стандартами.