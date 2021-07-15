Прежде всего, советует министр, нужно подписать декларацию с семейным врачом.

— Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача, — сообщил он.