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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Как получить Covid-сертификат, если нет семейного врача — Ляшко

ковид-сертификат

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, каким образом человек может получить свидетельство о вакцинации. Даже в том в случае, когда нет семейного врача.

Прежде всего, советует министр, нужно подписать декларацию с семейным врачом.

— Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача, — сообщил он.

Кстати, Кабинет министров Украины внес некоторые изменения в порядок получения сертификатов. Документ теперь будет действителен в течение 180 суток.

Цифровые Covid-сертификаты уже частично заработали в Украине. Международные начнут применяться, когда их признают другие государства.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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