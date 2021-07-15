Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, каким образом человек может получить свидетельство о вакцинации. Даже в том в случае, когда нет семейного врача.
Прежде всего, советует министр, нужно подписать декларацию с семейным врачом.
— Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача, — сообщил он.
Кстати, Кабинет министров Украины внес некоторые изменения в порядок получения сертификатов. Документ теперь будет действителен в течение 180 суток.
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