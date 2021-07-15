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Людмила Грубник |

Рост продолжается: за сутки в Украине 623 новых случая Covid-19

коронавірус

В Украине по состоянию на 15 июля 2021 года подтвердили 2 242 868 случаев коронавируса. В стране продолжает расти количество новых больных, за сутки их — 623.

Среди них — 37 детей и 12 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 52 685 украинцев, за сутки — 20.

В течение пандемии выздороветь удалось 2 179 665 лицам, за прошедший день — 589.

На территории страны в целом провели 11 101 770 ПЦР-тестов, в течение суток — 19 536.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (57), Житомирской (33) и Донецкой (32) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 13 случаев;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 20 случаев;
  • Донецкая область — 32 случая;
  • Житомирская область — 33 случая;
  • Закарпатская область — 2 случая;
  • Запорожская область — 26 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 11 случаев;
  • Киевская область — 31 случай;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 21 случай;
  • Львовская область — 30 случаев;
  • Николаевская область — 25 случаев;
  • Одесская область — 57 случаев;
  • Полтавская область — 13 случаев;
  • Ровенская область — 8 случаев;
  • Сумская область — 21 случай;
  • Тернопольская область — 7 случаев;
  • Харьковская область — 21 случай;
  • Херсонская область — 11 случаев;
  • Хмельницкая область — 10 случаев;
  • Черкасская область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 10 случаев;
  • Черниговская область — 17 случаев.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 14 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 242 245 случаев болезни, за сутки в стране было 547 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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