В Украине по состоянию на 15 июля 2021 года подтвердили 2 242 868 случаев коронавируса. В стране продолжает расти количество новых больных, за сутки их — 623.

Среди них — 37 детей и 12 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 52 685 украинцев, за сутки — 20.

В течение пандемии выздороветь удалось 2 179 665 лицам, за прошедший день — 589.

На территории страны в целом провели 11 101 770 ПЦР-тестов, в течение суток — 19 536.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (57), Житомирской (33) и Донецкой (32) областях.

Статистика:

Винницкая область — 13 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 20 случаев;

Донецкая область — 32 случая;

Житомирская область — 33 случая;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 26 случаев;

Ивано-Франковская область — 11 случаев;

Киевская область — 31 случай;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 21 случай;

Львовская область — 30 случаев;

Николаевская область — 25 случаев;

Одесская область — 57 случаев;

Полтавская область — 13 случаев;

Ровенская область — 8 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 7 случаев;

Харьковская область — 21 случай;

Херсонская область — 11 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черкасская область — 22 случая;

Черновицкая область — 10 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 14 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 242 245 случаев болезни, за сутки в стране было 547 новых больных.