В Украине по состоянию на 15 июля 2021 года подтвердили 2 242 868 случаев коронавируса. В стране продолжает расти количество новых больных, за сутки их — 623.
Среди них — 37 детей и 12 медработников.
Всего в Украине от вируса умерли 52 685 украинцев, за сутки — 20.
В течение пандемии выздороветь удалось 2 179 665 лицам, за прошедший день — 589.
На территории страны в целом провели 11 101 770 ПЦР-тестов, в течение суток — 19 536.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (57), Житомирской (33) и Донецкой (32) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 13 случаев;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 20 случаев;
- Донецкая область — 32 случая;
- Житомирская область — 33 случая;
- Закарпатская область — 2 случая;
- Запорожская область — 26 случаев;
- Ивано-Франковская область — 11 случаев;
- Киевская область — 31 случай;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 21 случай;
- Львовская область — 30 случаев;
- Николаевская область — 25 случаев;
- Одесская область — 57 случаев;
- Полтавская область — 13 случаев;
- Ровенская область — 8 случаев;
- Сумская область — 21 случай;
- Тернопольская область — 7 случаев;
- Харьковская область — 21 случай;
- Херсонская область — 11 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черкасская область — 22 случая;
- Черновицкая область — 10 случаев;
- Черниговская область — 17 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 14 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 242 245 случаев болезни, за сутки в стране было 547 новых больных.