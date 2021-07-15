Использование светодиодных ламп и электронных гаджетов перед сном может мешать похудению.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в Scientific Reports. Ученые провели эксперимент, в рамках которого 10 мужчин регулярно подвергались воздействию светоизлучающих диодов (LED), органических светодиодов (OLED) или тусклого света за четыре часа до сна.

Они обнаружили, что у этих людей фиксировалось снижение способности сжигать жир во время сна.

— Расход энергии и внутренняя температура тела во время сна были значительно снижены после воздействия OLED. Кроме того, окисление жиров во время сна было значительно ниже, — уточняют ученые.

При этом ученые не обнаружили общего влияния на архитектуру сна.

Эти результаты, по их мнению, могут означать, что тусклый свет, а также использование смартфонов, ноутбуков, просмотр телевизора перед сном могут мешать похудению.

В дальнейшей перспективе такая привычка может привести к более серьезным физиологическим изменениям.

Источник: Eat This, Not That