В Украине 33% населения уже имеют иммунитет от коронавируса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга 16 июля.

— По предварительным результатам, 33% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу. Что касается вакцинации, то мы считаем, что 38-40% людей уже имеют иммунитет, — отметил он.

По словам Данилова, такие показатели не свидетельствуют об отмене противоэпидемических мер в стране. Более того, он анонсировал усиление карантина из-за распространения опасных штаммов Covid-19.

— В ближайшее время Кабинет Министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей, — добавил он.

Сейчас в некоторых странах, особенно там, где проводили чемпионат Европы по футболу, активно увеличивается количество больных. В Украине также проводят масштабные мероприятия, например концерты и фестивали, большое количество людей отдыхают на море. Это также негативно влияет на эпидемическую ситуацию в стране.