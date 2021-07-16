Во Львовской области впервые в 2021 году диагностировали случай столбняка. Болезнь обнаружили у 7-летнего ребенка из Мостиского района. Предварительно она не была привита от этого недуга.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко в социальных сетях.

— Во Львовской области случай столбняка у 7-летнего ребенка. К сожалению, не была защищена с помощью вакцинации, — отметила она.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение 14 июля. У нее генерализованная форма столбняка.

Заведующий реанимационным отделением больницы Охматдет Вера Приймакова утверждает, что девочку вакцинировали в один год, а ревакцинация ей не проводилась. Сейчас она в медикаментозном сне и подключена к аппарату ИВЛ.

Она добавила, что у ребенка есть царапины на руках, ногах. Самой свежей является небольшая царапина на руке, вероятно она стала причиной инфекции.

— Это опасная болезнь, поскольку споры столбнячной палочки есть везде в почве. Во время травмирования кожи они могут попасть в организм и, при условии отсутствия воздуха (если есть глубокие раны — это очень просто, но бывает достаточно и царапин), начинают вырабатывать токсин, — утверждает врач-инфекционист Елена Луцкая в комментарии Фактам ICTV.

По ее словам, возбудитель столбняка очень устойчив. Он может жить в почве до 10 лет и выдерживает нагрев до 80 °C. От человека к человеку это заболевание не передается.

Токсин, который вырабатывает столбняк — сверхмощный яд для нервной системы. Вследствие его действия возникают спазмы мышц: лица, туловища (бывают такой силы, что может произойти перелом позвоночника). В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок. Также может произойти остановка дыхания, что приведет к смерти.

— Защититься можно прививками, оно есть в календаре Украины. Напомню, что взрослых тоже нужно вакцинировать раз в 10 лет. Если прививка была пропущена, после травмы обязательно обратиться в травмпункт, чтобы получить экстренную профилактику, — подытожила она.

Детям следует получить прививку в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослым нужно обновлять прививку от столбняка каждые 10 лет. Подробнее об этом читайте в календаре прививок на 2021 год.

Источник: Наталья Іванченко-Тимко, zaxid.net