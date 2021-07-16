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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Covid-вакцинация детей до 12 лет: в США планируют разрешить делать уколы зимой

вакцинація дітей

Вакцинация против коронавируса среди детей до 12 лет может начаться в США уже в начале или в середине зимы.

Производители вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech начали проводить исследования среди этой возрастной группы в марте 2021 года.

Первые результаты они намерены получить уже осенью.

Если вещество будет безопасным для самый маленьких жителей страны, сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассмотрят заявки компаний и разрешат вакцинировать детей.

Вакцинация от коронавируса в США началась в декабре 2020 года, сначала в стране иммунизировали медиков, правоохранителей, людей из групп риска.

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Затем начали делать уколы взрослому населению. Если говорить о детях и подростках, то сейчас в стране применять вакцину можно от 12 лет.

Отложить иммунизацию детей решили из-за того, что они легче переносят коронавирус, у них риск более тяжелых симптомов и последствий ниже. Кроме того, нужно было лучше изучить влияние препаратов на организм человека.

Источник: NBC News

Фото: Depositphotos

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