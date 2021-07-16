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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Covid-вакцинация в аптеках – в Минздраве рассказали, возможно ли это

вакцинація

Пункты прививки от коронавируса в Украине могут открыть в аптеках.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина.

— Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. В этом вопросе окончательного решения пока нет. Прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно разрешить, — отметил Роман Родина.

По его словам, иммунизация в аптеках — достаточно актуальный вопрос. Кроме прививок от коронавируса, в Украине проводят иммунизацию от гриппа.

Всего на территории Украины работают более 1,2 тыс. пунктов вакцинации, а также около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С тех пор привито 2 539 636 человек, из них первую дозу получили 2 539 634 гражданина, две дозы — 1 360 256 человек.

В июне на территории страны значительно ускорились темпы иммунизации. До этого уколы делали очень медленно.

Источник: Дом

Фото: Depositphotos

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