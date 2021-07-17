Электронные пропуска в транспорте: Киев готовится к новой волне Covid-19

Киев готовится ввести электронные пропуска в столичном транспорте, чтобы уменьшить уровень заболеваемости во время новой волны коронавируса.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

— Таким образом мы сделаем так, чтобы пропусками смогли воспользоваться только киевляне, работающие на предприятиях критической инфраструктуры, — сказал он.

По словам чиновника, в Киеве продолжается вакцинация против Covid-19.

Поворозник призвал жителей Киева записаться на прививку и, таким образом, обезопасить себя и своих близких от риска заболевания.