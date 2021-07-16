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Вікторія Яснопольська |

Кто в приоритете: в Киеве начали прививать Covid-вакциной Pfizer в МВЦ

центр вакцинации киев

Сегодня, 16 июля, в столичном Международном выставочном центре по адресу Броварской проспект, 15 началась иммунизация против Covid-19 вакциной Pfizer людей в возрасте от 60 лет️.

Однако получить именно эту Covid-вакцину могут не только киевляне  этой возрастной группы, но и все желающие. Для этого нужно записаться через портал helsi.me.

Внимание! В порядке живой очереди Covid-19 вакциной Pfizer не прививают. Хотя у МВЦ и выстраиваются две очереди: по записи и живая. В порядке живой очереди можно получить укол Covid-вакцины CoronaVac.

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Основатели ресурса helsi.me обещают транслировать ситуацию с очередями, чтобы киевляне могли планировать свое время и, с учетом  сильной жары, рассчитывать свои силы.

По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки, 15 июля, было сделано рекордное количество прививок — 117 376. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы – 54 374 человека.

В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 прививочных пункта, 49 центров вакцинации.

С начала кампании привито 2 539 636 человек, из них получили одну дозу 2 53 9634 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 899 890 прививок.

Источник: helsi.me

Фото: Depositphotos

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