По состоянию на 16 июля 2021 года в Киеве обнаружили 224 новых случая коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.

За время пандемии в столице — 216 435 случаев болезни.

В течение суток от вируса умер один человек, в общем — 5 213.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: