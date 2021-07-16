Столица Украины начала подготовку к третьей волне эпидемии Covid-19. Киевский штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации уже принял решение.

Городская власть поручила рассмотреть возможность увеличения количества коек в реанимациях городских больниц, которые будут лечить больных с подозрением на Covid-19.

Больницы, которые были определены как госпитальные базы приема больных с Covid-19, должны быть готовы к приему пациентов во время третьей волны эпидемии. В частности, дано задание обеспечить подведение кислорода, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Руководители предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры снова должны составить список работников, которым могут потребоваться специальные пропуска на проезд в общественном транспорте в случае ужесточения карантина.

Мир находится на пороге третьей волны коронавируса, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга. По его словам, уже месяц в странах мира фиксируют увеличение количества больных Covid-19 за сутки. После 10 недель стабильной ситуации смертность снова возрастает, а вирус мутирует.

Источник: КГГА.