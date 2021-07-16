С каждым годом в Украине увеличиваются плантации голубики. Ее полезность долго не замечали, но сейчас настал ее звездный час.

Голубика справедливо считается диетической ягодой. Наряду с огромным количеством витаминов она содержит совсем немного кислот, а значит, разрешена и при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В ней всего 35 ккал на 100 г при наличии сахаров, а это означает, что ее можно есть худеющим, и тем, кто поддерживает вес.

— В голубике много витамина В2 – рибофлавина, который обладает противовоспалительными, противораковыми свойствами, – рассказывает врач-диетолог Борис Скачко. — В жару голубика разгружает сердце и почки. Потому что имеет еще и слабый мочегонный эффект.

Страдающие любыми заболеваниями, в том числе и коронавирусом, сопровождающимися воспалительным процессом, голубику могут употреблять как диетическую добавку.

Витамина С в голубике меньше, чем в черной смородине. Однако оптимальное сочетание его с витамином В дает потрясающий лечебный эффект.

В голубике много простых сахаров и мало кислот. Поэтому практически отсутствует вероятность возникновения обострений гастрита, панкреатита, холецистита.

Зубы не боятся голубики, потому ее можно жевать и целиком.

Голубика обладает и слабыми антибактериальными свойствами.

Рецепты

Сочетать голубику можно с любыми ягодами и фруктами.

— Если есть проблемы с поджелудочной железой, лучше употреблять голубичный сок, а жмых залить холодной или теплой водой и настоять, — советует диетолог. — Тогда получим еще один целебный напиток, утоляющий жажду в жаркое время.

Утром для витаминизации хорошо добавлять в творог или йогурт (с низким процентом жирности).

Суфле с голубикой

Ингредиенты:

голубика — 1 стакан

манная крупа — 3 ст. ложки

творог — 200 г

сахар — 3 ст. ложки

сливочное масло — 10 г

желатин — 5 г

яйца — 2 шт.

сахарная пудра с кардамоном — 1 ч. ложка

Приготовление:

Разотрите творог с сахаром, добавьте манную крупу и желатин. Отделив белки от желтков, взбейте белки до устойчивой пены. Соедините белки с творожной массой, аккуратно перемешивая. Добавьте вымытые и просушенные ягоды голубики. Выложите массу в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекайте при 170°C в течение 25 минут. После остывания посыпьте сахарной пудрой с кардамоном.

Суточная норма голубики небольшая – 1-2 столовые ложки. Оптимально употреблять ее круглогодично и ежедневно, но помните, что передозировка может привести к хрупкости сосудов.

Черника убирает воспаление в кишечнике, убивает в нем все гнилостные бактерии. Свежие ягоды помогут избавиться от запоров, особенно беременным, а сушеные — от диареи у детей.