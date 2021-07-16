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Людмила Грубник |

Негативная динамика сохраняется: в Украине за сутки 737 случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на 16 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 243 605 случаев коронавируса. В стране сохраняется негативная динамика темпов распространения вируса, за сутки — 737 новых больных.

Среди них — 50 детей и 16 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 52 702 человека, за день — 17.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 180 281 украинцу, за сутки — 616.

С начала пандемии в Украине провели 11 120 046 ПЦР-тестов, за прошедшие сутки — 18 276 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (95), Донецкой (37) и Полтавской (32) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 10 случаев;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 27 случаев;
  • Донецкая область — 37 случаев;
  • Житомирская область — 15 случаев;
  • Закарпатская область — 4 случая;
  • Запорожская область — 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 9 случаев;
  • Киевская область — 30 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 26 случаев;
  • Львовская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 27 случаев;
  • Одесская область — 95 случаев;
  • Полтавская область — 32 случая;
  • Ровенская область — 8 случаев;
  • Сумская область — 13 случаев;
  • Тернопольская область — 14 случаев;
  • Харьковская область — 26 случаев;
  • Херсонская область — 16 случаев;
  • Хмельницкая область — 5 случаев;
  • Черкасская область — 23 случая;
  • Черновицкая область — 9 случаев;
  • Черниговская область — 29 случаев.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине на 15 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 242 868 случаев вируса, за сутки — 623 новых.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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