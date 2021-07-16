По состоянию на 16 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 243 605 случаев коронавируса. В стране сохраняется негативная динамика темпов распространения вируса, за сутки — 737 новых больных.
Среди них — 50 детей и 16 медработников.
Всего в Украине от вируса умерли 52 702 человека, за день — 17.
В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 180 281 украинцу, за сутки — 616.
С начала пандемии в Украине провели 11 120 046 ПЦР-тестов, за прошедшие сутки — 18 276 анализов.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (95), Донецкой (37) и Полтавской (32) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 10 случаев;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 27 случаев;
- Донецкая область — 37 случаев;
- Житомирская область — 15 случаев;
- Закарпатская область — 4 случая;
- Запорожская область — 18 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9 случаев;
- Киевская область — 30 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 26 случаев;
- Львовская область — 24 случая;
- Николаевская область — 27 случаев;
- Одесская область — 95 случаев;
- Полтавская область — 32 случая;
- Ровенская область — 8 случаев;
- Сумская область — 13 случаев;
- Тернопольская область — 14 случаев;
- Харьковская область — 26 случаев;
- Херсонская область — 16 случаев;
- Хмельницкая область — 5 случаев;
- Черкасская область — 23 случая;
- Черновицкая область — 9 случаев;
- Черниговская область — 29 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине на 15 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 242 868 случаев вируса, за сутки — 623 новых.