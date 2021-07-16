По состоянию на 16 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 243 605 случаев коронавируса. В стране сохраняется негативная динамика темпов распространения вируса, за сутки — 737 новых больных.

Среди них — 50 детей и 16 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 52 702 человека, за день — 17.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 180 281 украинцу, за сутки — 616.

С начала пандемии в Украине провели 11 120 046 ПЦР-тестов, за прошедшие сутки — 18 276 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (95), Донецкой (37) и Полтавской (32) областях.

Статистика:

Винницкая область — 10 случаев;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 27 случаев;

Донецкая область — 37 случаев;

Житомирская область — 15 случаев;

Закарпатская область — 4 случая;

Запорожская область — 18 случаев;

Ивано-Франковская область — 9 случаев;

Киевская область — 30 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 26 случаев;

Львовская область — 24 случая;

Николаевская область — 27 случаев;

Одесская область — 95 случаев;

Полтавская область — 32 случая;

Ровенская область — 8 случаев;

Сумская область — 13 случаев;

Тернопольская область — 14 случаев;

Харьковская область — 26 случаев;

Херсонская область — 16 случаев;

Хмельницкая область — 5 случаев;

Черкасская область — 23 случая;

Черновицкая область — 9 случаев;

Черниговская область — 29 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине на 15 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 242 868 случаев вируса, за сутки — 623 новых.