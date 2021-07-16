У некоторых больных Covid-19 действительно часто наблюдаются потеря обоняния, проявления усталости, головная боль. Это все неврологические проявления болезни, которые быстро проходят. Переживать по этому поводу не стоит.

Но во время болезни, даже с легким течением, может возникнуть инсульт. Ведь коронавирус способствует тромбообразованию. Поэтому даже при легких проявлениях болезни нужно обращаться к врачу.

Насторожить должны следующие симптомы: общая слабость, слабость в конечностях, покалывание кончиков пальцев, нарушение памяти.

Могут проявляться и депрессивные расстройства.

— Чаще такие последствия имеют женщины после 45 лет, — говорит Анна Кулиш. — Это связано с тем, что женщины более эмоциональны. Они больше беспокоятся, а это продлевает срок реабилитации после коронавирусной болезни.

Итак, если вы почувствовали любой симптом во время или после Covid-19, обращайтесь к врачу, чтобы не возникли осложнения, которые лечатся в стационарных условиях.

При заболевании Covid-19 и после выздоровления может появиться тахикардия. Это нормальное явление, так как при интоксикации и повышении температуры тела усиливаются сердечные сокращения. Но если тахикардия не проходит, обращайтесь к кардиологу.