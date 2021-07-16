Нитраты попадают в организм человека с рядом продуктов питания, среди них — овощи.

Вредят ли они организму человека и как уменьшить их содержание в пище, рассказали в Минздраве.

— Нитраты — это соли азотной кислоты, которые хорошо растворяются в воде и содержатся в почве, — пишут в ведомстве.

Больше всего нитратов — в овощах. Топ продуктов по содержанию этих веществ — шпинат, сельдерей, листовая капуста и столовая свекла, минимальное количество — в луке, перце, баклажанах, зеленом горошке.

Также они попадают в организм человека с водой и переработанными мясными изделиями.

— В наш организм 80% нитратов попадают с овощами. ВОЗ рекомендует употреблять не более 3,7 мг на кг вашего веса, — отмечают в Минздраве.

В безопасных дозах нитраты не вредят человеку, однако чрезмерное количество может спровоцировать некоторые проблемы со здоровьем, например, уменьшать способность гемоглобина переносить кислород.

Наслаждаться любимыми овощами, польза которых доказана учеными, и не вредить себе из-за нитратов поможет правильное приготовление и потребление продуктов.

— Уменьшить количество нитратов в овощах поможет вываривания. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%, — советуют представители ведомства.

Лучше потреблять овощи собственного выращивания. При покупке на рынке стоит поинтересоваться у продавца, где и при каких условиях их выращивали.