После коронавирусной инфекции часто возникают осложнения в различных системах организма: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других. Врач-невролог Анна Кулиш рассказала Фактам ICTV о возникновении инсультов — нарушений мозгового кровообращения.

— Постковидный инсульт возникает чаще у молодых людей, даже у тех, кто перенес легкую форму коронавируса и ранее не имел проблем с сосудами, — рассказала врач. — У них не было атеросклероза, холестериновых бляшек на стенках сосудов.

А инсульт произошел из-за васкулита и тромбоза, возникших во время болезни. Но врач отмечает, что такие больные имеют меньшие органические и функциональные поражения, поэтому восстанавливаются быстрее, чем при обычном инсульте.

— Статистика свидетельствует, что чаще после коронавирусной инфекции инсульт поражает мужчин, — говорит Анна Кулиш.

Совет врача: если у вас возникла сильная головная боль, которой раньше вы не испытывали, и она не проходит после принятия обезболивающего, немедленно обращайтесь к медикам. Это может быть проявлением инсульта.

В тканях легких тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, происходят иногда очень серьезные изменения. От воспаления появляются участки фиброза. Они могут быть большими, и тогда мы говорим об определенном проценте поражения легких.