Известно, что в среднем треть своей жизни человек проводит во сне. Но что делает мозг в эти долгие часы? Используя подход искусственного интеллекта, способный расшифровывать активность мозга во время сна, ученые из Женевского университета в Швейцарии смогли получить представление о том, о чем мы думаем, когда спим.

Женевская команда предоставила беспрецедентные доказательства того, что работа по сортировке тысяч единиц информации, обрабатываемой в течение дня, происходит во время глубокого сна.

Действительно, в это время мозг, который больше не получает внешних стимулов, может оценить все эти воспоминания, чтобы сохранить только самые полезные.

— Мы разработали декодер, способный расшифровывать активность мозга во время глубокого сна, — объясняет исследователь, профессор Виржини Стерпенич.

Для проведения эксперимента ранним вечером ученые поместили добровольцев в МРТ и заставили их играть в две видеоигры: одну с распознаванием лиц, а другую — с трехмерным лабиринтом, из которого нужно найти выход.

Эти игры были выбраны, потому что они активируют очень разные области мозга, и поэтому их легче различить на МРТ-изображениях. Кроме того, игры были сфальсифицированы без ведома добровольцев так, что могла быть выиграна только одна из двух.

После игр добровольцы спали в МРТ в течение одного или двух часов — продолжительность цикла сна — и их мозговая активность регистрировалась снова.

Сравнивая МРТ фаз бодрствования и сна, ученые заметили, что во время глубокого сна паттерны активации мозга были очень похожи на те, что были записаны во время игровой фазы.

— Стало понятно, что мозг заново пережил именно выигранную игру, повторно активировав области, используемые во время бодрствования, — говорит Виржини Стерпенич.

Двумя днями позже добровольцы прошли тест на память: они узнали все лица в первой игре, и нашли начальную точку лабиринта — во второй.

Это говорило о том, что чем больше областей мозга, связанных с игрой, активировалось во время сна, тем лучше были показатели памяти. Причем память, связанная с победой или вознаграждением, реактивируется во время сна гораздо активнее.