После прививки от коронавируса украинцам не нужно проходить обследование или сдавать анализы. Также можно заниматься спортом и путешествовать самолетом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Они отметили, что принимать душ, ванну и мочить место прививки можно.

— Главное не тереть место укола во время и после приема душа или ванны, чтобы избежать лишнего раздражения, — говорят в министерстве.

Не нужно сдавать анализы, например, крови или мочи после вакцинации, если нет необходимости. Также не нужно сдавать ПЦР-тест или анализ на антитела перед или после прививки.

Делать физические нагрузки после вакцинации можно, если нет сильной реакции на прививку.

— После прививки можно путешествовать самолетом. Медицинские эксперты считают, что нет оснований для беспокойства, что прививки против Covid-19 может повлиять на риск возникновения тромбов во время воздушных путешествий, — говорят в пресс-службе.

В Минздраве также добавили, что режим или состав питания никак не должен быть барьером для вакцинации от Covid-19. Но следует помнить, что употребление жирной пищи может привести к боли в животе, тошноты и рвоты. Это ухудшит общее состояние человека после прививки.

Сейчас нет оснований считать, что употребление умеренных доз алкоголя влияет на эффективность прививки от коронавируса. Но большие дозы спиртного подавляют работу иммунной системы, что может ослабить иммунный ответ организма.

В министерстве напомнили, что злоупотребление крепкими алкогольными напитками вредит здоровью человека, независимо от того, собирается ли он вакцинироваться.

Врач-терапевт Владислава Романюк также считает, что прививку после вакцинации от коронавируса можно мочить. Не стоит отказываться и от солнечных ванн. Но главное придерживаться общих рекомендаций: на солнце находиться до 11 часов утра, а во второй половине дня выходить не раньше 16 часов.