Украина получила гуманитарную помощь в виде 100 800 доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca.

Соответствующий груз был получен от Румынии, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Передача вакцины состоялась на КПП Сирет-Порубное.

Препарат будет доставлен на центральный склад в Киеве, откуда он будет распределен по различным регионам страны.

Румыния передала Украине больше 100 тыс. доз вакцины от Covid-19 / 5 фотографий

Напомним, ранее стало известно, что вакцинация двумя дозами китайского препарата Sinovac не обеспечивает иммунитет к штамму коронавируса Дельта.

Защиту от новой мутации может дать вакцина производства компании AstraZeneca.

Подробнее, о том, какие вакцины действенны против новых штаммов коронавируса читайте в материале Фактов ICTV.