Столбняк — симптомы и лечение болезни

Что такое столбняк

Столбняк — это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц.

Заболевание возникает из-за попадания в рану возбудителя столбняка, столбнячной палочки — бактерии Clostridium Tetani.

Чаще всего она живет в почве и может попасть в организм человека через различные повреждения кожи, даже обычные порезы.

В то же время обработка раны антисептическими средствами (перекись водорода, йод, зеленка) не помогает обезвредить споры столбняка.

— Это опасная болезнь, поскольку споры столбнячной палочки есть везде в почве. Во время травмирования кожи они могут попасть в организм и, при условии отсутствия воздуха (если есть глубокие раны — это очень просто, но бывает достаточно и царапин), начинают вырабатывать токсин, — утверждает врач-инфекционист Елена Луцкая в комментарии Фактам ICTV.

Кто в зоне риска

В большинстве случаев столбняком болеют именно дети, чаще всего — новорожденные.

Кроме того, столбняк часто характерен для мальчиков-подростков. Они чаще подвержены различным травмам и пренебрегают правилами их обработки.

Дети от 3 до 7 тоже попадают в категорию риска.

Вероятность столбняка у детей повышается в летние месяцы.

На взрослое население приходится лишь 20% случаев столбняка. Частота заражения зависит от места жительства, а также своевременно сделанной прививки.

Столбняк у взрослых характеризуется высокой вероятностью летального исхода.

Симптомы столбняка

Обычно болезнь начинается с общей слабости, раздражительности, головной боли и “тянущих” мышц.

Затем мышцы начинают видоизменяться, поэтому больному трудно открыть рот из-за судорог и боли.

Возникает тянущая боль в мышцах шеи, затылка, спины и поясницы.

У больного появляется чувство тревоги и страха, а также нарушается сон.

Впоследствии судороги охватывают все мышцы туловища, от чего больной выгибается дугой.

По словам медиков, если не начать лечение немедленно, человека не удастся спасти.

Более того, люди, которые болели столбняком, рискуют заболеть повторно — иммунитет в организме не формируется.

Виды столбняка

В зависимости от особенностей протекания столбняка, выделяют две формы заболевания.

Генерализованный столбняк. Для этой формы характерно повышение тонуса мышц во всем теле. После инкубационного периода начинаются яркие проявления заболевания.

Легкая форма столбняка выражена неярко, судороги проявляются редко или вообще отсутствуют.

Болезнь длится около 2-х недель и обычно встречается у пациентов с частичным иммунитетом, а также в случаях, когда вовремя делают прививки.

Среднетяжелая форма столбняка. Острый период заболевания не превышает 3-х недель.

Проявляются типичные симптомы поражения нервной системы и высокая температура.

Судороги продолжительностью до 30 секунд случаются в несколько раз в час.

Тяжелая форма столбняка. Резко выраженные симптомы столбняка, постоянно лихорадочное состояние. Сильные судороги приводят к гипоксии, высока вероятность других осложнений.

Именно эта форма часто приводит к летальному исходу, поэтому больной нуждается в интенсивной терапии.

Местный столбняк. Достаточно редкая форма заболевания, характерная для тех, кто уже сделал вакцинацию.

Характерными симптомами являются ощущение спазма мышц и подергиваний в области ранения, возможно незначительное повышение температуры. Общие судороги отсутствуют.

Особой формой местного столбняка является главный столбняк Розе, который развивается при попадании столбнячной палочки в раны на голове и шее.

Болезнь проявляется в параличе лицевого нерва, расположенного на пораженной стороне.

Мимические мышцы перестают функционировать, появляется заметная асимметрия.

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Последствия столбняка

Среди возможных осложнений от столбняка:

Автопереломы костей и позвоночника.

Разрывы мышц и их отрыв от костей.

Пневмония и бронхит.

Тромбоз вен различной локализации.

Отек легких.

Эмболия легочных артерий.

Асфиксия.

Инфаркт миокарда.

Сепсис.

Осложнения столбняка — причина смертей от этой болезни. К наиболее тяжелым из них относят асфиксию, то есть нарушение дыхания из-за мышечных спазмов и остановки сердца.

Лечение столбняка

Для нейтрализации токсина в крови вводят противостолбнячную сыворотку или специфический иммуноглобулин. Дозировку определяют индивидуально.

Входные ворота инфекции обкалывают противостолбнячной сывороткой, раскрывают и проводят хирургическую обработку раны.

Далее терапия продолжается симптоматично. Иногда необходима госпитализация.

Профилактика столбняка

Самый эффективный метод предупреждения столбняка — профилактические прививки, которые проводят с раннего детского возраста.

— Защититься можно прививками, они есть в календаре прививок Украины. Напомню, что взрослых тоже нужно вакцинировать раз в 10 лет. Если прививка была пропущена, после травмы обязательно обратиться в травмпункт, чтобы получить экстренную профилактику, — подытожила инфекционист Елена Луцкая.

Детям следует получить прививку в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослым нужно обновлять прививку от столбняка каждые 10 лет.

В случае ранения человек может быть защищен от болезни, если от последней прививки прошло не больше 5 лет.

В другом случае проводят экстренную профилактику столбняка (хирургическая обработка раны и иммунопрофилактика).

Кроме того, медики рекомендуют внимательно относиться к гигиене тела и следить за чистотой нательного белья.

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