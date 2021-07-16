Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 16 июля 2021

В мире по состоянию на 16 июля подтвердили 189,9 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4 млн человек. В Украине сохраняется негативная динамика по увеличению количества больных коронавирусом.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 16 июля подтвердили 727 случая коронавируса. С каждым днем в стране увеличивается количество больных. За сутки побороть болезнь удалось 616 людям. А от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 17 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (95), Донецкой (37) и Полтавской (32) областях.

Все области Украины остаются в зеленой зоне эпидемической опасности. Из-за этого Европейский Союз пересмотрел список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и разрешил туристам из Украины путешествовать в ЕС.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индонезии (56 тыс.), Бразилии (52 тыс.), и Великобритании (48 тыс.) По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Бразилия, Индонезия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Великобритании, Испании и России. Украина среди стран мира занимает 71 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 14 позицию.

Смертность в России и принудительная вакцинация в Китае: Covid-новости 16 июля / 2 фотографии

Россия уже четвертые сутки подряд фиксирует рекорд смертности от коронавируса. За последний день умерло 799 человек. Всего за сутки в стране зарегистрировали 25 704 новых случая болезни.

В США в начале или в середине зимы может начаться вакцинация от Covid-19 среди детей до 12 лет. Производители вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech начали проводить исследования среди этой возрастной группы в марте 2021 года.

Власти Китая заявили, что в сентябре учеников не будут допускать в школы, если их родственники не сделают прививки от коронавируса. В других населенных пунктах людям необходимо сделать уколы для посещения общественных мест.

В Австрии частично усилят карантинные ограничения из-за роста новых случаев Covid-19. Так, обязательно нужно будет носить маски в общественных местах.

В ВОЗ заявили, что пока рано исключать версию, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки. Это частично противоречит мартовскому отчету ВОЗ, в котором говорится, что лабораторная версия утечки коронавируса крайне маловероятна.