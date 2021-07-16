В обзоре, проведенном под эгидой Бирмингемского университета по изучению терапии длительного Covid-19 (TLC), обобщены текущие исследования распространенности симптомов, осложнений и лечения этой болезни.

Объединенные данные выделяют десять наиболее распространенных симптомов длительного Covid-19. Это — усталость, одышка, мышечные боли, кашель, головные боли, боли в суставах, боли в груди, изменение запаха и вкуса, диарея.

Выделено два основных кластера симптомов длительного Covid-19. Первый — усталость, головные боли и кашель. Второй — мультисистемные жалобы, в том числе на лихорадку и гастроэнтерологические недомогания.

— Существуют доказательства того, что влияние острого Covid-19 на пациентов в наиболее тяжелых случаях выходит за рамки сугубо госпитализации и словно перетекает в процесс постоянного ухудшения качества жизни, психического здоровья и, как результат, в проблемы с занятостью, — отмечает ведущий автор, доктор Олалекан Ли Айегбуси.

По его словам, люди, живущие с Covid-19 длительный период, обычно ощущают себя брошенными и отвергнутыми. Более трети пациентов в одном из исследований, включенном в обзор, рассказали, что даже через восемь недель после начала заболевания чувствовали себя плохо, если не хуже, чем в первые дни Covid-19.

Исследователи также предполагают, что в долгосрочной перспективе пациенты с длительным Covid-19 также могут испытывать симптоматику, аналогичную пациентам с SARS или MERS, 25% которых даже через шесть месяцев после выписки из больницы страдали от проблем с функцией легких и снижения работоспособности.

По мнению ученых, широкий спектр потенциальных симптомов и осложнений у пациентов с длительным Covid-19, свидетельствует о необходимости более глубокого понимания его клинических проявлений. Существует острая потребность в улучшенных, более интегрированных моделях помощи пациентам с длительным Covid-19.