Людям за 50 стоит серьезно относиться к своему питанию, чтобы оставаться более здоровыми и активными дольше. Чтобы сохранить свое здоровье в таком возрасте, диетологи советуют убрать из рациона ряд продуктов.

Какие продукты не стоит есть людям за 50

Мясные деликатесы

Это касается мясных продуктов, которые подвергаются интенсивной переработке. Они зачастую содержат много натрия и консервантов. Избыток натрия провоцирует задержку жидкости, что приводит к увеличению объема крови и повышению кровяного давления.

Обработанные десерты

Торты, печенье и конфеты содержат огромное количество сахара, что чревато развитием сахарного диабета ІІ типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в составе многих из них есть консерванты и вредные добавки, например, пальмовое масло.

Колбасные изделия

Колбаса и бекон содержат насыщенные жиры. Это приводит к увеличению веса и закупориваю сосудов.

Жареные блюда

Они также не принесут пользу тем, кому за 50. Картофель фри, например, добавит в рацион насыщенные жиры. Это может привести к развитию ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Газировка

Такие напитки не принесут пользы в любом возрасте. У людей постарше они могут спровоцировать усугубление заболеваний — диабета, ожирения, болезней сердца.

Источник: Eat This, Not That