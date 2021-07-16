Людям за 50 стоит серьезно относиться к своему питанию, чтобы оставаться более здоровыми и активными дольше. Чтобы сохранить свое здоровье в таком возрасте, диетологи советуют убрать из рациона ряд продуктов.
Какие продукты не стоит есть людям за 50
- Мясные деликатесы
Это касается мясных продуктов, которые подвергаются интенсивной переработке. Они зачастую содержат много натрия и консервантов. Избыток натрия провоцирует задержку жидкости, что приводит к увеличению объема крови и повышению кровяного давления.
- Обработанные десерты
Торты, печенье и конфеты содержат огромное количество сахара, что чревато развитием сахарного диабета ІІ типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, в составе многих из них есть консерванты и вредные добавки, например, пальмовое масло.
- Колбасные изделия
Колбаса и бекон содержат насыщенные жиры. Это приводит к увеличению веса и закупориваю сосудов.
- Жареные блюда
Они также не принесут пользу тем, кому за 50. Картофель фри, например, добавит в рацион насыщенные жиры. Это может привести к развитию ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Газировка
Такие напитки не принесут пользы в любом возрасте. У людей постарше они могут спровоцировать усугубление заболеваний — диабета, ожирения, болезней сердца.
Источник: Eat This, Not That