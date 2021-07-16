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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Топ-5 продуктов, от которых стоит отказаться тем, кому за 50

пенсионеры

Людям за 50 стоит серьезно относиться к своему питанию, чтобы оставаться более здоровыми и активными дольше. Чтобы сохранить свое здоровье в таком возрасте, диетологи советуют убрать из рациона ряд продуктов.

Какие продукты не стоит есть людям за 50

  • Мясные деликатесы

Это касается мясных продуктов, которые подвергаются интенсивной переработке. Они зачастую содержат много натрия и консервантов. Избыток натрия провоцирует задержку жидкости, что приводит к увеличению объема крови и повышению кровяного давления.

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  • Обработанные десерты

Торты, печенье и конфеты содержат огромное количество сахара, что чревато развитием сахарного диабета ІІ типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в составе многих из них есть консерванты и вредные добавки, например, пальмовое масло.

  • Колбасные изделия

Колбаса и бекон содержат насыщенные жиры. Это приводит к увеличению веса и закупориваю сосудов.

  • Жареные блюда

Они также не принесут пользу тем, кому за 50. Картофель фри, например, добавит в рацион насыщенные жиры. Это может привести к развитию ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

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  • Газировка

Такие напитки не принесут пользы в любом возрасте. У людей постарше они могут спровоцировать усугубление заболеваний — диабета, ожирения, болезней сердца.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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