Местные власти в отдельных городах Китая заявили, что в сентябре ученики не будут допускаться в школу, если их родственники не сделают прививки от коронавируса.

В других населенных пунктах людям необходимо сделать уколы для посещения общественных мест.

Такие меры в стране вводят для того, чтобы достичь цели — 64% вакцинированного населения до конца 2021 года.

Кроме того, в отдельных провинциях эти требования касаются самих учеников.

В частности, в северной провинции Хэбэй подростки от 12 до 17 лет не будут допущены в школу, если они не будут полностью вакцинированы.

При этом сроки и требования отличаются в разных городах. Их неоднозначно восприняли граждане страны. В сети встречается критика и обвинения в несправедливости, ведь это означает, что вакцинация стала обязательной, хотя сначала говорилось, что она будет добровольной.

Вакцинация от коронавируса в Китае началась еще в декабре 2020 года. Первыми прививки делали людям из приоритетных групп.