Уже с 1 августа граждане Венгрии получат возможность привиться от Covid-19 третьей дозой вакцины. Соответствующее решение принято правительством страны. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

— Нет причин бояться третьей дозы вакцины. Если люди чувствуют себя безопаснее, когда получают третий укол, почему мы должны отказывать им в этой возможности? — отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также стало известно, что третью дозу Covid-вакцины, которую позиционируют как дополнительную, смогут по желанию получить все граждане страны, независимости от возраста и состояния здоровья. Какой именно Covid-вакциной им будут делать третью прививку, решат врачи.

Напомним, что граждане Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна еще в мае получили возможность вакцинироваться в третий раз. Но в том случае, если первые два укола были сделаны китайской вакциной Sinopharm. Мол, при таком варианте возникли подозрения, что антител у вакцинированных выработалось недостаточно.

Кстати, в Венгрии тоже практикуется Sinopharm наравне с вакцинами, одобренными ЕС.

С начала пандемии в Венгрии было зафиксировано свыше 80 тыс. случаев заражения Covid-19 и около 30 тыс. летальных исходов. Обе дозы вакцины получили более 50% населения.

Источник: Associated Press