Маленький Дима Свичинский из Одессы с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) получил укол самым дорогим препаратом в мире — Zolgensma, сообщается на странице в соцсети компании Дети мы успеем.

Это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных к чужому горю людей: волонтеров, журналистов, меценатов, бизнесменов и каждого, кто сделал взнос на лечение Димы.

Сейчас мальчик с родителями находится в детской больнице в Сан-Антонио (США), где и получил укол.

В больнице он пробудет еще два месяца, проходя курс реабилитации.

Лечение, которое было необходимо Диме, стоило более $2 млн.

Деньги на лечение собирали несколько месяцев.

Препарат Zolgensma, который получил ребенок, вводится однократно.

В декабре 2020 года Елисей Зеленский из Бахмута, у которого был такой же диагноз, выиграл укол Zolgensma в лотерею. 6 апреля ему ввели препарат, и сейчас он также проходит курс реабилитации.

Источник: Дети мы успеем

Фото: Діти ми встигнемо