До конца июля в Украину запланированы поставки более 8 млн доз вакцин от коронавируса. Кроме препаратов Comirnaty, AstraZeneca и Coronavac, в страну в июле должны поставить 2 млн доз Moderna.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

— Moderna — это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский Союз, — отметил он.

Шмыгаль добавил, что в августе Украина ожидает получить дополнительные 2 млн доз вакцины Novavax.

По его словам, в Украине продолжается переоборудование медицинских учреждений и централизованное подведение кислорода. Сейчас коечный фонд обеспечен кислородом на 95%. А занятых коек в Украине — около 8%.

Также он утверждает, что уже несколько стран признали украинские Covid-сертификаты. Среди них: Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Цель ближайшего времени — расширить действие географии сертификатов. Этим вопросом активно занимается Министерство иностранных дел.

Европейская комиссия планирует выделить Украине 500 тыс. доз вакцин от Covid-19 из Дании и 100 тыс. 800 доз – из Румынии. В целом ЕС распределит 3 млн доз среди стран, которые не являются членами союза.

Комиссия взяла на себя координацию и оплату до 75% расходов на транспортировку помощи.