В Украине все регионы обеспечены вакциной БЦЖ — единственным препаратом для прививки против туберкулеза. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

— Сегодня все регионы полностью обеспечены вакциной БЦЖ. Мы также знаем количество детей, которые пропустили важную прививку за тот короткий период весной, когда не было вакцины. Семейные врачи работают с этими семьями и приглашают на прививки, — отметил он.

По его словам, в министерстве есть все данные по распределению вакцин. Профилактика вакциноуправляемых инфекций — является приоритетом Минздрава.

По их данным о выполнении профилактических прививок, за пять месяцев 2021 года родилось 113 195 детей, из них привито против туберкулеза 89 518, что составляет 79,1%.

Дети, которые не получили прививки от туберкулеза в акушерских стационарах, вакцинированы в учреждениях первичного звена на 86,3%, еще часть детей не привиты из-за медицинских противопоказаний.

Сейчас количество вакцины БЦЖ полностью обеспечивает потребность в рутинной прививке до следующего года всех лечебных учреждений и родильных стационаров.

Для того чтобы человек не заболел туберкулезом, на 3-5 день жизни ему должны сделать прививку. Ревакцинация не нужна.

10 марта Украина получила 450 тыс. доз вакцины БЦЖ за средства государственного бюджета. А 9 июня поступило еще 650 тыс. доз этой вакцины. Все дозы развезены в учреждения здравоохранения.

Сейчас в Украине действует новый пакет по сопровождению и лечению больных туберкулезом на первичном уровне оказания медицинской помощи.

Согласно ему, врачи могут заключить такое соглашение и получать за это дополнительные деньги. Благодаря этому пакету становится возможным непрерывное лечение. Пациент может жить полноценной жизнью дома, в то же время врач контролирует употребление лекарств. Такая помощь является бесплатной для граждан.