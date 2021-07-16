Может возникнуть ситуация, когда Украина получит партии вакцин, которые другие страны не успели использовать до окончания срока годности.

Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в интервью одному из изданий. Она утверждает, что за международные закупки вакцин отвечает Crown Agents. Они ранее осуществляли международные закупки медпрепаратов, в отношении которых есть выводы Счетной палаты. Они свидетельствуют о том, что в Украину поставлялись лекарства с предельным сроком годности.

— Это повторится. Поэтому Минздрав должен жестко противодействовать таким действиям. Они должны сказать — извините, но это жизнь и здоровье наших граждан. И я совершенно не понимаю, почему это невозможно, — отметила она.

Голубовская утверждает, что имеет многолетний опыт работы на международном уровне, поэтому знает, что из-за финансовых интересов мало кто задумывается о здоровье людей и последствиях введения просроченной вакцины.

— Что касается вреда, то если человеку ввести просроченную вакцину, или ту, что хранилась ненадлежащим образом, наименее вредное, что может быть — она окажется неэффективной, — говорит врач.

Опасения Голубовской связаны с изменением условий хранения вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Минздрав принял решение о том, что теперь препарат будут хранить при температуре от +2 до +8 ℃ в течение месяца, а не пяти дней.

По данным министерства, об этом в письме попросила компания-производитель Pfizer. В то же время на официальном сайте производителя пока нет никакой информации об изменениях относительно продолжительности хранения неразведенной вакцины.